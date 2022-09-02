2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили обложку нового выпуска французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», на которой Владимир Зеленский изображен в виде собаки, которая ест из миски с символикой Европейского союза.

Мирослава Романенко, , 06:38 — REGNUM На обложке нового выпуска французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» Владимир Зеленский изображен в виде собаки, которая ест из миски с символикой Европейского союза.

Шарли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Зеленский изображен рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который из полицейского водомета поливает водой протестующих, при этом крича: «Убирайтесь по домам!» Протестующие при этом чувствуют себя хорошо и явно не собираются никуда убираться, отвечая Макрону: «Здесь вода теплее, чем дома!»

Обложку журнала, на которой были изображены Зеленский и Макрон, обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленского изобразили очень точно и есть вероятность, что он будет недоволен этим образом.

«Песику Зеленскому достается хороший корм, а остальным — разгон водометами. В этом смысл…» — подчеркнул Googo.

«Его удел — тявкать до тех пор, пока позволят!» — пишет еще один участник обсуждения.

«Ага. Скажи мне, кто твой пёс, и я скажу, кто ты», — иронизирует Julia V.

«Собака больше всех похожа», — смеется Ronald T.

«Завтра щенок санкции будет просить против «Шарли Эбдо», — написал Dimy L.

«Жалобу на журнал ещё не написали? Ату его?!» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Безобидные у них стали шутки», — отметил еще один участник обсуждения.

«Ненавижу Charlie Hebdo. Это они в своё время рисовали жестокие в своей циничности карикатуры, когда наш самолёт потерпел катастрофу. Эта газетёнка — провокатор, и по ней не стоит ориентироваться о реальном направлении общественной мысли во Франции», — прокомментировал Yevgeniya.

«Зеленский французской газетенке очень удался», — смеется Анатолий К.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Зеленский] обидится, он же такой ранимый», — с сарказмом добавил Александр К.

«Я так понимаю, французы реально видят ситуацию», — предположил Константин О.

«Стесняюсь спросить, а что за коричневая субстанция в миске у Зеленского?» — задался вопросом Gal.

«А это то, чем народ [б. УССР советник офиса Владимира Зеленского Алексей] Арестович кормит», — ответила ему Tatiana.

«Вой по поводу карикатуры на Зеленского уже стоит?» — поинтересовалась Ульяна П.

«Мерзкие у них карикатурки. Но эта хороша. Со смыслом!» — считает Regina L.

«Опять собачку оскорбили», — отреагировала Lilia.

«Господи, как они посмели Зеленского показывать собакой?!» — смеется Turik.

«Это вам не фото для [журнала] Vogue! Тут не за деньги!» — добавил Sergey.

«Долго же «Шарли» раскачивались! На другие темы они куда оперативнее реагируют: мёртвых, например, обсмеять», — отметила Maria.

«Зеленский на своем месте», — с сарказмом написал SVM.

«Из Зели получилась хорошая псина. И на картинке, и в жизни», — подытожила Полина.