Перуджа, Италия, 1 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Ответственность за энергокризис в Италии несут бывшие правительства страны и власти Евросоюза, заявила 1 сентября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

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Власти Италии на протяжении десятилетий не занимались этим вопросом всерьез, как и Брюссель, где вместо этого тратили время на «разработку правил по приготовлению насекомых», отметила она.

«Мы пытались донести до них, что у них неправильные приоритеты. А они нам отвечали, что вы, дескать, против Европы», — добавила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.