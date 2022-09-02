Москва, , 21:12 — REGNUM К 2030 году на Северном морском пути будет работать минимум 13 ледоколов. Об этом заявил Максим Кулинко, замдиректора дирекции Севморпути «Росатома» в ходе круглого стола «Транспортно-транзитный потенциал Арктики» сегодня, 2 сентября.

Ледокол «Арктика» Пресс-служба АО «Балтийский завод»

«Четыре ледокола в постройке, включая «Лидер». Плюс есть поручение председателя правительства России дополнительно построить два новых ледокола серии 22 220, эти ледоколы планируем начать строить с 2023 года за счет федерального бюджета. Корпорация берет на себя повышенные обязательства построить еще четыре ледокола под перспективные проекты, за внебюджет. Вся ледокольная расстановка по всей трассе СМП есть», — рассказал Максим Кулинко.

Кроме того, он отметил, что ледоколы смогут обеспечить целевой объём грузопотока, заявленный компаниями в 150 млн тонн в год в рамках инициативы социально-экономического развития «Круглогодичный Севморпуть».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о том, что в настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола.

«За последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами — это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт <…> В настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола.Три на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый — конец 2022 года, остальные — 2024, 2026 и 2027 годы», — сообщил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, принято решение о строительстве в Петрозаводске двух ледоколов для Северного морского пути. Строительство судов ледового класса обсуждалось 25 августа главой Карелии Артуром Парфенчиковым и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в ходе встречи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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