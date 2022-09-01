Приштина, Сербия, , 22:45 — REGNUM В МВД Косово 1 сентября сообщили о том, что во всех пунктах регистрации автомобилей ведется замена номеров, выданных сербскими властями и зарегистрированных в «провинции Косово и Метохия» — KM, на номера «Республики Косово» — RKS.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, процесс перерегистрации начался рано утром, первый автомобиль лишился сербских номеров в городе Призрен.

Ускоренный процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами предполагает отмену уплаты таможенной пошлины, административного налога, налога на новые номера, а также пошлины за приобретение сертификата о регистрации автомобиля.

Перерегистрация автомобилей в упрощенном режиме будет продолжаться до 31 октября 2022 года.

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