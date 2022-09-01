Москва, , 22:18 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» решила отказаться от своей квоты на иностранных пилотов, так как из-за западных санкций и снижения авиаперевозок в России возник профицит летного состава. Об этом сказано в письме заместителя генерального директора — летного директора «Аэрофлота» Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько, которое есть в распоряжении РИА Новостей.

Эмблема Аэрофлота Aeroflot.ru

Напомним, что правительство России в 2020 году определило квота на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании на уровне 100 человек в год. При этом до 2020 года действовала квота в 200 человек в год.

Советкин пишет, что из-за сокращения авиаперевозок и существенных санкционных ограничений объемы производства большинства российских авиакомпаний объективно снизились. Это привело к возникновению профицита лётного состава на рынке труда.

В связи с этим, в целях обеспечения занятости российских пилотов и сохранения высокопрофессиональных кадров, «Аэрофлот» решил отказаться от использования выделенной квоты для приема на работу иностранных граждан.