Валенсия, Испания, 1 сентября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Испанская «Валенсия» повторно арендовала 19-летнего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и воспитанника «Барселоны» Илаиша Морибу. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

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В прошлом сезоне испанец, также выступая за «Валенсию» на правах аренды, сыграл в 18 матчах за «летучих мышей» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей и получил семь желтых и одну красную карточки.

Илаиш Мориба покинул «Барселону» и перешел в «Ред Булл Лейпциг» 31 августа 2021 года за 16 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.