Пьяченца, Италия, 1 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Правоохранительные и судебные органы Италии должны относиться к насильникам и торговцам наркотикам так же, как относятся к убийцам, заявил 1 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Во время поездки в Пьяченцу, где в августе 2022 года за попытку изнасилования был задержан нелегальный мигрант, Сальвини напомнил, что во времена его пребывания на посту главы МВД количество совершаемых преступлений по указанным статьям снижалось.

«В стране слишком много таких мигрантов, которые приехали сюда для совершения преступлений. Они должны быть изгнаны», — сказал политик.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.