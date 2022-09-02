2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Минвостокразвития о том, что на предстоящем Восточном экономическом форуме ожидаются гости из недружественных стран.

Тимур Кондратьев, , 06:38 — REGNUM Заявление главы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о том, что на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке приедут в том числе делегации из недружественных стран, в частности Японии и Южной Кореи, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Восточный экономический форум Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает Чекунков, ВЭФ в этом году пройдёт с размахом. Ожидается большое количество гостей из разных стран. Помимо представителей нормальных государств на форум вызвались приехать и делегаты из стран, занесённых в список недружественных России.

Глава Минвостокразвития уверяет, что во Владивосток рвутся японцы и корейцы, которые высказывают конкретную поддержку Российской Федерации и даже критикуют свои собственные правительства, служащие далеко не народным интересам. Для таких гостей, чей выбор падает на сотрудничество с Россией, т. к. это судьба из-за соседства друг с другом и исторических и сильных экономических связей, всегда открыты двери, считает Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Minvr.gov.ru

«А зачем приедут-то? За дровами?» — интересуется Сергей К.

Многих пользователей обуял скепсис относительно того, что делегации из недружественных стран на Восточном экономическом форуме — это хорошая идея. Граждане считают недостойным, когда твою страну хают на чём свет стоит, а потом мы, будто бы ни в чём не бывало, начинаем гостеприимничать перед нашими злопыхателями.

«Так они едут, чтобы просто посмотреть или всё-таки обход своих же санкций обсуждать? Пусть расскажут, прежде чем на российскую землю ступать», — требует Котяра К.

Некоторые комментаторы отмечают, что на форум едет не абы кто, а противники русофобских трендов, поэтому граждане поддерживают решение ВЭФ предоставить им возможность посетить Владивосток.

«Видно, многим странам не нравится находиться в этом списке и они пытаются наладить контакты», — предполагает Ольга А.

Но не все также позитивно смотрят на предстоящий визит делегаций из недружественных стран.

«Приедут и будут учить Россию, как нам нужно их жизненный уклад любить. Сейчас этим каждая дворняжка занимается. На кой-нам сдалась эта головная боль?» — спрашивает Надежда К.

«На этих форумах ничего хорошего не происходит. Одни проблемы возникают как раз после них. Тем более что к нам наши же враги приедут. И что, мы теперь их должны принимать, как родных?» — задаётся вопросом Ксюша Г.

Часть людей полагает, что Россия и без недружественных японцев с корейцами прекрасно справится и обеспечит себе экономическое благополучие.

«А зачем они там нужны? Или же поставить им условие уже пора. Пусть отменяют санкции, а потом приезжают. В противном случае граждане России решение своих властей по этому вопросу не поддержат», — считает Александр С.

«Встречать делегатов необходимо вопросом: «Чей Крым?» Вопрос записывать и транслировать по ТВ. Жёстко? А сколько можно с ними миндальничать?» — написала Наталья С.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Напомним, 1 сентября глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью о том, что на Восточный экономический форум во Владивостоке, который пройдёт с 5 по 8 сентября 2022 года, приедут в том числе делегации из недружественных стран, в частности Японии и Южной Кореи.