Шимск, Новгородская область, , 22:15 — REGNUM Поселок Шимск, что в 60 км от Великого Новгорода, не испытывает трудности с продовольствием. Об этом красноречиво говорят полки местной «Пятерочки», передает корреспондент ИА REGNUM.

Магазин «Пятерочка».

Шимск, Новгородская область.

Магазин «Пятерочка».

Шимск, Новгородская область.

В ассортименте — широкий выбор мясных, молочных, хлебобулочных изделий, плодовоовощной продукции, круп и бытовой химии. Обращает на себя внимание и наличие товаров, не пользующихся большим спросом у покупателей — безглютеновая мука и безлактозное молоко разных видов.

Безлактозное молоко на полках шимской «Пятерочки»

Напомним, западные СМИ распространяют фейк о том, что в России из-за санкций якобы возник дефицит продовольствия. Распространяя ложную информацию, Запад пытается убедить население, что в России якобы дела обстоят ещё хуже, чем в странах Евросоюза.