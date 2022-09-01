Шимск, Новгородская область, 1 сентября 2022, 22:15 — REGNUM Поселок Шимск, что в 60 км от Великого Новгорода, не испытывает трудности с продовольствием. Об этом красноречиво говорят полки местной «Пятерочки», передает корреспондент ИА REGNUM.
В ассортименте — широкий выбор мясных, молочных, хлебобулочных изделий, плодовоовощной продукции, круп и бытовой химии. Обращает на себя внимание и наличие товаров, не пользующихся большим спросом у покупателей — безглютеновая мука и безлактозное молоко разных видов.
Напомним, западные СМИ распространяют фейк о том, что в России из-за санкций якобы возник дефицит продовольствия. Распространяя ложную информацию, Запад пытается убедить население, что в России якобы дела обстоят ещё хуже, чем в странах Евросоюза.