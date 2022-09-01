Манчестер, Великобритания, , 22:13 — REGNUM Английской футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал 27-летнего центрального защитника дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии по футболу Мануэля Аканджи.

Сумма трансфера, как сообщается на официальном сайте «горожан», составила 17,5 миллиона евро. Соглашение Аканджи с «Манчестер Сити» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущее летнее трансферное окно состав «Манчестер Сити», помимо Аканджи, также пополнили Эрлинг Холанд (из «Боруссии» за 75 миллионов евро), Калвин Филлипс (из «Лидс Юнайтед» за 48,75 миллиона евро) и Серхио Гомес (из «Андерлехта» за 13 миллионов евро).

В прошлом сезоне Мануэль Аканджи, выступая за «Боруссию», принял участие в 26 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вольфсбурга» и получил три желтые карточки.