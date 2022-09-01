Минск, 1 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Председатель Совета Республики Белоруссии Наталья Качанова провела совещание по вопросу функционирования ОАО «Мотовело». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

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Кочанова напомнила, что предприятие недавно посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко и раскритиковал уровень локализации продукции.

«Ранее Мингорисполкому были поставлены задачи — навести порядок на этом предприятии, задействовать неиспользуемые площади и в целом наладить эффективную работу завода. В этот раз при посещении предприятия было сделано серьезное замечание о том, что практически это сборочное производство, которое из импортных комплектующих собирает велосипеды, мотоциклы. То есть процент локализации производства низкий», — отметила Качанова.

По еë словам, меры необходимо принимать прямо сейчас, поскольку Лукашенко четко обозначил сроки.

«К 1 января 2023 года вы должны показать, какая продукция будет выпускаться и каким будет уровень локализации», — добавила председатель Совета Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на «Мотовело» 15 августа раскритиковал проваленные поручения по локализации производства. Тогда ему показали байк «белорусского производства», в котором, вероятно, не только все детали оказались завозными, но даже дизайн не прошëл проверку на импортозамещение.