Эссен , Германия, 1 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным нужно продолжать. О своей готовности к диалогу заявил 1 сентября германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

(сс) Администрация президента России Олаф Шольц

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом, — цитирует Шольца ТАСС. — Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю чётко, что продолжу это делать».

Напомним, переговоры с Путиным, о которых упомянул Шольц, состоялись в середине февраля в Кремле. Шольц был принят за тем же столом в Екатерининском зале, что и президент Франции Эммануэль Макрон 11 февраля.

Обсуждался вопрос энергоресурсов.