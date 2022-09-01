Милан, Италия, 1 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. У нового правительства Италии должна быть «крепкая привязка к Брюсселю и Вашингтону», заявил 1 сентября координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Без такой «привязки» правоцентристское правительство станет «удобной мишенью для внешних атак», которые нанесут ущерб не только правящей коалиции, но и стране в целом, отметил Таяни.

Присутствие в составе правой коалиции партии «Вперед, Италия» как раз и служит гарантией наличия упомянутой «привязки», добавил политик.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.