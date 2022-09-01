Лос-Анджелес, США, , 22:09 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Hulu выложил в Сеть первые кадры предстоящего фильма ужасов «Восставший из ада», который должен перезагрузить известную хоррор-франшизу. Изображения были опубликованы 1 сентября на портале WGTC.

Демон Пинхед из серии фильмов ужасов «Восставший из ада» Скриншот с YouTube

Роль демона Пинхеда в новой картине исполнит трансгендерная актриса Джейми Клейтон, в качестве режиссёра проекта выступает Дэвид Брукнер, ранее выпустивший на экраны хорроры «Дом на другой стороне», «Ритуал» и «Монстры юга». Стоит отметить, что на одной из четырёх опубликованных фотографий запечатлен новый сенобит (во вселенной франшизы — люди, переродившиеся демонами, потерявшие память и получившие вечное желание творить зло), которому Брукнер дал имя Маска.

Для справки: премьера картины состоится на сайте Hulu 7 октября 2022 года. В её основу лёг сценарий, написанный Беном Коллинзом («Дом на другой стороне», «Стефани»), Люком Пиотровски и Дэвидом С. Гойером («Блэйд», «Терминатор: Тёмные судьбы») по мотивам оригинальной картины «Восставший из ада» 1987 года.

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