Париж, 1 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 29-летний французский фланговый защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава проведет остаток сезона в чемпионате Англии. Футболиста до конца июня 2023 года арендовал «Фулхэм». Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте парижского клуба.

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В прошлом сезоне Лайвен Курзава из-за травмы спины и плохой физической формы сыграл лишь в одном матче за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, проведя на поле лишь девять минут в игре за Суперкубок Франции.

За «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава выступает с 27 августа 2015 года после перехода из «Монако» за 25 миллионов евро. Действующее соглашение француза с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.