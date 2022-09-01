Вашингтон, 1 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. «Контрнаступление» формирований киевского режима под Херсоном обернулось огромными потерями, с потоком раненых врачи не справляются, сообщает 1 сентября американское издание Wall Street Journal.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

Об положении дел в рядах ВСУ журналистам рассказали в одном из госпиталей, куда привозят раненых боевиков. По словам раненых, российские войска хорошо вооружены и оказывают упорное сопротивление.

«Они бьют по нам из всего», — цитирует издание слова 22-летнего боевика, который жаловался на плотный огонь российской артиллерии, танков и вертолётов. По словам другого раненого, они надеются на скорое окончание боевых действий.

Газета также приводит свидетельство врача — заведующего отделением интенсивной терапии. «Когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, честно говоря, я начал задумываться, стоило ли это таких потоков крови», — сказал медик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатье 2 сентября объявлено днем траура из-за результатов «контрнаступления» ВСУ.

При этом киевский режим засекретил любую информацию о ситуации в зоне боевых действий.