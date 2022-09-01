1 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:24 — REGNUM Губернатор американского штата Техас, республиканец Грег Эбботт впервые отправил в Чикаго автобусы с мигрантами, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями исторического миграционного кризиса.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Два автобуса с мигрантами из Техаса прибыли на чикагский вокзал Union Station вечером 31 августа, перевезя мигрантов, незаконно пересекших южную границу. В автобусах находилось примерно 80-100 человек, в том числе 20-30 маленьких детей, многие из которых прибыли из Венесуэлы.

Чикаго стал последним городом, куда Эбботт переселил нелегалов. Ранее автобусы отправлялись в Нью-Йорк и Вашингтон, в результате чего приюты там переполнились.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Рехобот-Бич и Уилмингтон также должны быть в списке для автобусных поездок. После этого — Мартас-Винъярд», — перечисляет HumphreyPloughjogger одни из самых дорогих мест в США, где любят отдыхать демократы.

«Хэмптон и Чаппаква также должны быть рады принять мигрантов. И не забудьте отослать немного товарищу Берни в белый Вермонт», — отвечает kc1 314 326.

«Я живу в демократическом штате. Здесь точно есть люди, которые приехали сюда недавно и говорят по-испански. У них новая одежда, телефоны, всевозможные вещи. Они ловят рыбу в заливе. Я чувствую себя как в Мексике», — жалуется manifoldwitnesscowboyup.

«Замечательное назначение, губернатор Эбботт! Продолжайте в том же духе! Больше и быстрее! Не забудьте про Мартас-Винъярд и Хэмптон. У них там куча денег, но им очень нужно разнообразие, за которое они всегда ратовали», — поддерживает Мартас-Винъярд.

Губернатор штата Техас Грег Эббот (сс) Gage Skidmore

«Да, я уверен, что Обамы могли бы использовать еще несколько человек для стрижки газонов и чистки туалетов за разумную цену», — комментирует Jeeper16.

«Губернатор Эбботт имеет 100% поддержку от каждого техасца, с которым я говорил об этом вопросе… Продолжайте в том же духе… и я посылаю деньги, чтобы помочь вам, как и многие другие… Мы любим вас!!!» — восклицает usmc1 951 806.

«Губернатор Эбботт служит своим избирателям. Байден, Адамс и другие — нет. Они только не винят Эбботта, а сами ничего не делают», — осуждает mcmxl8.

«Как всегда, демократы щедры с чужими ресурсами, но становятся жадными, когда дело касается их собственных. Посмотрим, как хорошо они будут обращаться с нелегалами, когда сотни начнут превращаться в тысячи, а затем в десятки тысяч», — предупреждает archiebunker’sghost.

«Как гражданин штата Орегон я рекомендую отправить некоторых мигрантов в наш крупнейший и очень либеральный город Портленд! Наш штат нуждается в пробуждении от либеральной индокринации, и это будет хорошим первым шагом в правильном направлении», — считает echo10.

Напомним, что с апреля текущего года Эбботт отправил уже более шести тысяч мигрантов в Вашингтон. Однако приюты столицы США быстро переполнились, в результате чего некоторые мигранты были вынуждены ночевать на улице.

Мигранты на улицах европейских городов Gémes Sándor/SzomSzed

Ранее сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как Мак-Аллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Техас начал отправлять нелегалов в Нью-Йорк, пытаясь противостоять миграции