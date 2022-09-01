1 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:12 — REGNUM Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести личную встречу, сообщил журналистам координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби, добавив, что дата встречи пока не назначена.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Ранее в августе Белый дом подтвердил, что Байден и Си во время последнего разговора в июле согласились провести личную встречу, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Ненси Пелоси, который спровоцировал напряженность в китайско-американский отношениях, две сверхдержавы поставили на паузу обсуждения даты переговоров.

«Мы все еще работаем над датами и местом встречи, — сказал Кирби журналистам, отвечая на вопрос о прогрессе в организации встречи. — Эта работа продолжается, но никакого решения пока нет».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Без сомнения, еще одно неловкое событие пополнит список Байдена. На данный момент Байден должен беспокоиться о своей репутации, ведь впереди выборы», — пишет Meb.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страшно до ужаса. У меня, например, НОЛЬ уверенности в том, что Байден сможет помериться силами с Си. США окажутся на коротком конце этой палки», — предупреждает americanmexican141.

«Они могут попросить его встретиться с официантом в моем китайском ресторане. Он бы не заметил разницы», — считает sgt. biffo’hara.

«Я уверен, что это только ради личного интереса. Байден не имеет ничего общего с интересами Америки», — указывает truman1875.

«Я бы хотел увидеть подробную стенограмму их встречи, знаете, как демократы всегда требовали, когда Трамп встречался с кем-либо», — вспоминает bobe314.

«Я с ужасом думаю о том, что Джо скажет или раскроет при личной встрече. Этот человек некомпетентен и не способен думать самостоятельно», — беспокоится bikepharm.

«Разве вы не хотели бы увидеть прямую трансляцию этой «встречи»… с Байденом, судорожно ищущим нужные карточки, и Си, умирающим от смеха», — комментирует chickenlittle7.

«Они должны встретиться на дырявом спасательном плоту в Тихом океане, в то время как помощники будут отгонять волны», — пишет flglavin.

«Единственная деталь, которую предстоит решить Байдену и его преступным сторонникам, — это насколько большой будет доля Байдена за продажу Соединенных Штатов Америки и их граждан Китаю», — подозревает navy1 977 656.

«Начните учить своих детей китайскому диалекту. Нас смывают в унитаз, в то время как Китай находится на подъеме. Они контролируют и влияют на все большее количество стран мира, поскольку их экономика и вооруженные силы растут. Сравните с нами, и вы поймете, что игра окончена», — пессимистичен jerimiahii.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее министр посольства Китая в США Цзин Цюань заявил, что единственным решением сложившегося кризиса в американо-китайских отношениях, вызванного визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, является немедленное признание Соединёнными Штатами своих ошибок.

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