Москва, 1 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Вице-премьер РоссииАлександр Новак провёл встречу с исполнительным директором компании «Мицуи» Мотоясу Нодзаки. Стороны обсудили вопросы делового двустороннего сотрудничества России и Японии в сфере энергетики, а также вопросы, связанные с продолжением работы компании на территории РФ. В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП «Сахалин-2», а также по проектам «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Правительство России Встреча Александра Новака с исполнительным директором компании «Мицуи» Мотоясу Нодзаки

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«Сахалин-2 является одним из крупнейших проектов компании, в 1986 году «Мицуи» присоединилась к его разработке, став единственной компанией, развивающей проект с самого его начала. Работа в проекте «Сахалин-2» и других совместных проектах является обоюдно выгодной для наших стран. Надеемся на комплексную интенсификацию нашего сотрудничества в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах», — подчеркнул Александр Новак.

Кроме того, вице-премьер передал приглашение исполнительному директору компании «Мицуи» принять участие в международном форуме «РЭН-2022», который состоится 12−14 октября в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны и компании, которые введут ограничение цен на российскую нефть, больше её не получат, сообщил 1 сентября журналистам вице-премьер России Александр Новак.

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