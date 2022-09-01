Милан, Италия, , 22:04 — REGNUM В Италии по итогам выборов не должно появиться еще одно техническое правительство, заявил 1 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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«Время технических правительств прошло. Настало время для политики с большой буквы «П», — полагает он.

Техническое правительство формируется по представлению президента по итогам выборов в случае неспособности попавших в парламент партий сформировать коалицию с большинством голосов. Правительство, сформированное самими партиями, называется «политическим».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.