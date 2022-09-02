2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Медведев, , 14:58 — REGNUM В Сети начали появляться первые полноценные рецензии на сериал «Властелин колец: Кольца власти» — новый проект по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Одних критиков впечатлил масштаб и грандиозные спецэффекты первых двух эпизодов шоу, другие же, напротив, раскритиковали сериал, назвав его провальной экранизацией фэнтези.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Действие «Колец власти» происходит во Вторую эпоху Средиземья, охватывая выковку Колец власти, восхождение Саурона и ряд других явлений, предшествующих событиям из книг Толкина. Производством занималась компания Amazon Studios, что породило немалый скепсис и ещё больший ажиотаж вокруг проекта задолго до его премьеры.

На момент написания материала сериал имеет 84% рейтинга на агрегаторе Rotten Tomatoes, что является отнюдь не плохим результатом. Журналисты положительно отзываются об общем размахе приквела «Властелина колец», но ругают недоработанность сюжета, унылое повествование и шаблонные диалоги.

«Кольца власти» — это не катастрофа и не триумф, а просто явно дорогое шоу, вдохновляющее отрывками. Проект выглядит хорошо, в нём есть несколько харизматичных персонажей, которые подкупают, и в целом его можно смотреть. Из минусов — предсказуемый даже в напряженных частях сюжет, иногда захватывающий, а иногда и скучный», — Los Angeles Times.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

«Персонажи, в том числе эльфы Галадриэль и Элронд, которых в фильмах сыграли Кейт Бланшетт и Хьюго Уивинг, кажутся пресными, а сюжеты не особо содержательными. Перформансы полезны, но ничем не примечательны. Диалоги банальны и бесхитростны, слишком много распевных монологов о поиске «света» или расплывчатой природе зла», — Washington Post.

Некоторые сравнивают сериал с «Игрой престолов».

«Сериал грамотно сочетает в себе «Игру престолов» с её множеством главных героев вместе с глубиной и проработкой вселенной Толкина», — Collider.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

«Это не Вестерос. Здесь никому не снесут голову. Наоборот, это наполненное зрелищем возвращение в любовно отрисованное Средиземье, которое обещает стать невероятно большим приключением», — The Independent.

Часть экспертов выразила симпатию к персонажам шоу.

«Первый эпизод посвящен в первую очередь построению мира и доказательству того, что повествование такого масштаба может существовать в формате телевизионного проекта. Во втором эпизоде история начинает двигаться вперед. Появляются персонажи и сцены, которые мне кажутся весьма очаровательными, что в долгосрочной перспективе позволит шоу выжить, даже если спецэффекты и эпический масштаб немного уменьшатся», — The Hollywood Reporter.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Ряд журналистов обратил внимание на гигантский мир, который не всегда идёт сериалу на пользу.

«Первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти» визуально великолепны, насыщены жизнью и временами внушают благоговейный трепет. Однако есть большая проблема. У шоу может быть сильное начало, но его сюжет перегружен таким количеством движущихся частей и далеко разбросанных героев, что легко заметить, как история обрывается», — Decider.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Многие сошлись во мнении, что слишком рано делать выводы о сериале, посмотрев лишь два эпизода.

«Будем надеяться, что всё шоу станет лучше, когда история достигнет середины и сделает свой поворот к финалу. Потому что я должен сказать, что «Кольца силы» не впечатляют, не ослепляют и не сбивают с ног», — Movie Nation.

Напомним, выход «Властелина колец: Кольца власти» состоялся 2 сентября 2022 года. В день премьеры будут показаны сразу два эпизода, после чего их будут выпускать по одному в неделю.

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