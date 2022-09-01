Дортмунд, Германия, , 22:00 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» в первом матче пятого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма. Встреча пройдет 2 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», а стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

После четырех сыгранных матчей «Боруссия», одержав три победы и набрав девять очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с тем же количеством очков располагается позицией выше.

В последний раз «Боруссия» и «Хоффенхайм» играли между собой 22 января 2022 года в матче 20-го тура Бундеслиги 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой «шмелей» со счетом 3:2.