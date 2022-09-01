Ханты-Мансийск, 1 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) снесли детскую площадку ради легальной продажи алкоголя. Об этом сообщили местные жители в телеграм-канале «ЧП Нижневартовска».

Maxpixel.freegreatpicture.com Алкоголь

Не стало детской площадки, располагавшейся возле торгового центра по ул. Омской. Возмущённые вартовчане сняли видео, на котором запечатлено, что на месте вчерашних детских горок зияет пустота. Горожане полагают: это дело рук владельцев близлежащего торгового центра. Руководство торговой точки пока ситуацию не прокомментировало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 1 сентября В Югре с 1 сентября 2022 года запрещено торговать спиртными напитками во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки.