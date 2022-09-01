1 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра иностранных дел ФРГ о том, что ей наплевать на мнение избирателей по поводу оказания помощи киевскому неонацистскому режиму, потому что она обещала это сделать народу другой страны.

Артур Савин, , 22:49 — REGNUM Заявление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она обещала оказывать содействие киевскому неонацистского режиму и намерена сдержать своё слово, а мнение немецких избирателей для неё при этом не имеет значения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление со стороны министра иностранных дел ФРГ оказало сногсшибательное воздействие даже на тех, кто уже долгое время видит в действиях европейских политиков пресмыкательство перед своим американским хозяином. Граждане отмечают, что власти Германии уже давным-давно предали интересы своего народа, но такого циничного и прямолинейного заявления с их стороны ещё не звучало.

Выходит так, что руководство Германии сумело продавить общественное мнение, унизить население и заставить его отказаться от своих интересов в пользу чужой страны. В связи с этим такие, как Бербок, более не боятся плевать в немецких пацаков, т. к. никто у руководства жёлтые штаны отобрать не помышляет, а при встрече с представителями власти лишь покорно говорят: «Ку-ку».

Анналена Бербок

«Демократия по-европейски. Им плевать, что там их избиратели думают. Госдеп спустил указ — они выполнили», — указывает Максим П.

Многие пользователи были ошарашены такими откровениями со стороны главы немецкого внешнеполитического ведомства. Граждане считают, что в любой другой хоть сколько-нибудь уважающей себя стране за такое высказывание, какое позволила себе Бербок, по крайней мере было бы предъявлено подозрение в государственной измене.

«Ну ни фига себе заявление! А ничего, что власти конкретной страны должны служить интересам конкретно своего народа? Иначе выходит, что Бербок является государственным изменником! Если не киевскому режиму она решила свою честь отдать, то по крайней мере Америке», — написал Дамир С.

Некоторые комментаторы отмечают, что после таких перлов значительно поубавится число европофилов, пытающихся не замечать суровую действительность — указывающих пальцем и приговаривающих: «А вот в Евросоюзе-то! Да там, не то что здесь». И слава богу.

«В принципе, это всё, что нужно знать про «западные ценности», «демократию», «свободу слова» и прочую американскую лапшу на уши. Госдеп сверху директиву спустил, а вы выполняйте. Чего там желают ваши граждане? Вам же плевать совершенно», — пишет Вячеслав К.

Часть людей полагает, что Бербок работает прямо в интересах Соединённых Штатов Америки и прекрасно понимает, что когда у тебя за спиной такой могучий хозяин, то никто тебя не посмеет тронуть.

«Бербок сама не имеет своего мнения. Она из тех, кто абсолютно управляется из Вашингтона», — считает Aliya A.

«Ну так, как министр-то она немного зарабатывает. То ли дело от Госдепа бабки получать! За лоббирование их интересов американцы многим готовы поделиться», — поделился своим мнением пользователь Alligator Rus.

Клод Верлинд. Марионетки

Нашлись и те, кто всё-таки выражает надежду, что народные массы Германии, которые не потерпят к себе такого издевательского отношения, всё-таки вынудят таких политиков, как Бербок, расстаться со своими должностями в руководстве страны.

«Мы её не переубедим в том, в чём убедили её американские кураторы. Изменить её мнение может только гнев её народа, а не нашего», — подметила Анна Ч.

«Конечно, развлекайтесь, пока можно. Скоро у вас в Германии будет такой бунт, что замучаетесь пыль глотать по улицам!» — предрекает Sergey K.

Напомним, 1 сентября глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во время выступления на «Форуме 2000» в Чехии, что она обещала оказывать содействие киевскому неонацистскому режиму и намерена сдержать своё слово, а мнение немецких избирателей для неё при этом не имеет значения.