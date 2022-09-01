Москва, , 21:50 — REGNUM 19-летний атакующий полузащитник «Динамо» национальной сборной России по футболу Арсен Захарян проведет остаток сезона в московском клубе до конца сезона. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба «бело-голубых».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, по техническим причинам осуществить переход Захаряна в «Челси» в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в шести матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также российский полузащитник получил одну желтую и одну красную карточки.