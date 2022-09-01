Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM Лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok, первая публикация появилась 1 сентября.

Сильвио Берлускони alessio85

«Привет, ребята, вот и я», — так начинается первое сообщение Берлускони. В день создания аккаунта на него подписались 186 тысяч человек.

Итальянские СМИ напоминают, что на ближайших выборах 4 миллиона жителей страны в возрасте от 18 до 25 лет впервые смогут принять участие в избрании не только депутатов, но и сенаторов. Возраст получения доступа к голосованию в сенат был снижен в 2021 году.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.