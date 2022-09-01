Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Современное российское подводное вооружение представляет большую опасность для США, так как у Запада совсем не имеется средств для борьбы с некоторыми российскими новинками, заявил 1 сентября отставной американский военный Брент Иствуд изданию 19fortyfive.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Mil.ru

По его словам, самой опасной является атомная подлодка БС-329 «Белгород», которая несёт на борту ударные подводные беспилотники «Посейдон».

«Уже сейчас у русских есть подводная лодка, которая может пускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами», — сообщил Иствуд.

Он отметил, что «Посейдоны» могут уничтожить прибрежные районы и США, и ряда государств НАТО.

При этом у западных стран, подчеркнул Иствуд, нет средств для борьбы с такими аппаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Военно-морскому флоту (ВМФ) России была передана атомная подводная лодка «Белгород» — носитель ударных подводных беспилотников с ядерным двигателем «Посейдон». «Посейдон» идёт к цели на предельных глубинах и со скоростью, в разы превышающей скорость любой из существующих торпед.

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