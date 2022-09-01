Челябинск, , 21:51 — REGNUM Продовольственные товары в большом ассортименте присутствуют на полках одного из супермаркетов в центре Челябинска, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Сыры на полках в ассортименте © ИА REGNUM

Сыры на полках в ассортименте © ИА REGNUM

В вечерние часы покупателей в магазине «Перекрёсток» немного. Люди выбирают готовые блюда, молочную продукцию, колбасы, напитки, кондитерские изделия.

Молочная продукция © ИА REGNUM

На полках с молочной продукцией — товары из Челябинской области и соседних регионов.

Свежие фрукты и овощи © ИА REGNUM

В ассортименте представлены овощи и фрукты. Также на полках — разнообразие консервов.

Консервы © ИА REGNUM

Западные СМИ публикуют сообщения о якобы нехватке продовольствия в российских магазинах. Некоторые иностранцы переживают за своих знакомых в России. Так западная пропаганда убеждает население в том, что ситуация в России хуже, чем в странах ЕС.

Шоколад © ИА REGNUM

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