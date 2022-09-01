Челябинск, 1 сентября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Продовольственные товары в большом ассортименте присутствуют на полках одного из супермаркетов в центре Челябинска, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сыры на полках в ассортименте

ИА REGNUM Сыры на полках в ассортименте

В вечерние часы покупателей в магазине «Перекрёсток» немного. Люди выбирают готовые блюда, молочную продукцию, колбасы, напитки, кондитерские изделия.

ИА REGNUM Молочная продукция

На полках с молочной продукцией — товары из Челябинской области и соседних регионов.

ИА REGNUM Свежие фрукты и овощи

В ассортименте представлены овощи и фрукты. Также на полках — разнообразие консервов.

ИА REGNUM Консервы

Западные СМИ публикуют сообщения о якобы нехватке продовольствия в российских магазинах. Некоторые иностранцы переживают за своих знакомых в России. Так западная пропаганда убеждает население в том, что ситуация в России хуже, чем в странах ЕС.

ИА REGNUM Шоколад

Читайте также: Жертвам пропаганды: на полках московских магазинов еды вдоволь