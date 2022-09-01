Лос-Анджелес, США, , 21:46 — REGNUM Натали Дормер и Наоми Харрис исполнят главные роли в будущем психологическом триллере испанского режиссёра Гильемо Моралеса «Оса» (Wasp). Об этом 1 сентября сообщает портал The Wrap.

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Сценарий к картине написал Морган Ллойд Малкольм на основе собственной пьесы 2015 года. Сюжет расскажет о том, как две подруги Хизер (Харрис) и Карла (Дормер) устраивают чаепитие после того, как не общались несколько лет. В какой-то момент Хизер делает собеседнице предложение, которое навсегда изменит жизнь персонажей.

Производством картины займётся киностудия XYZ Films, в проекте также примут участие кинокомпании Tea Shop Productions, Royal Viking Entertainment и Paradise City Films. Съёмки фильма начнутся в Великобритании в ноябре 2021 года.

Напомним, Натали Дормер исполнила роль Анны Болейн в телесериале «Тюдоры», а сыграла Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов». Последними кинопроектами Наоми Харрис стали фильмы «Не время умирать» и «Веном 2». Ранее Гильемо Моралес выпустил на экраны фильмы «Прозрение» (Julia’s Eyes), «Незваный гость» и «Тёмная комната».

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