Милан, Италия, 1 сентября 2022, 21:46 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» взял в аренду с правом выкупа 21-летнего флангового атакующего защитника «Барселоны» и сборной США Сержиньо Деста. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте «россонери».

ФК Милан
ФК Милан
(сс) Maarten Van Damme

По информации источника, аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года.

За «Барселону» Сержиньо Дест выступает с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. Действующее соглашение американского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Деста в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2021/22 Сержиньо Дест принял участие в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя голевыми передачами.