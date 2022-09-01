Милан, Италия, 1 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Милан» взял в аренду с правом выкупа 21-летнего флангового атакующего защитника «Барселоны» и сборной США Сержиньо Деста. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте «россонери».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, аренда рассчитана на один сезон до конца июня 2023 года.

За «Барселону» Сержиньо Дест выступает с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. Действующее соглашение американского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Деста в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2021/22 Сержиньо Дест принял участие в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя голевыми передачами.