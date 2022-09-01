Екатеринбург, , 21:45 — REGNUM Более 200 детей, прибывших из ДНР и ЛНР в Свердловскую область, отправились 1 сентября в школы и детские сады. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них места в детских садах получили 45 маленьких соотечественников. Были удовлетворены все заявки.

В общеобразовательные организации были зачислены 183 ребёнка. Ещё Четверо несовершеннолетних окончили школы. Одному из них помогли с трудоустройством, а ещё трое поступили в вузы. Девять выпускников школ продолжили учёбу в учреждениях среднего профобразования.

Больше всего школьников из ЛНР и ДНР насчитывается в Екатеринбурге — 61. Также много их в Нижних Сергах — 50.