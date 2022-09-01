Лиссабон, 1 сентября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Португалия ускорит выдачу виз гражданам других португалоязычных стран, включая Анголу и Бразилию, с целью решить проблему нехватки рабочей силы, сообщает 1 сентября Reuters.

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Напомним, что в Содружество португалоязычных стран (CPLP) также входят Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и Экваториальная Гвинея.

Иммигранты из вышеперечисленных стран до последнего времени должны были получать визу, если они планировали оставаться в Португалии более 90 дней. При этом оформления документов им часто приходилось ждать много месяцев.

Однако отныне визы на въезд в Португалию для граждан любого государства — члена CPLP «будут немедленно выдаваться консульскими службами при отсутствии постановления о высылке или запрета на въезд в Шенгенскую зону», сообщает агентство со ссылкой на заявление правительства.