Бергамо, Италия, 1 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Аталанта» из Бергамо в матче четвертого тура регулярного сезона итальянской Серии А 2022/23 сыграет с «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Джузеппе Перротти | Дамиано Ди Иорио | Шан Лука Сакки | Валерио Марини.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Мемех Околи, Мерих Демирал, Давид Дзаппакоста, Брандон Соппи, Тейн Копмейнерс, Эдерсон Жозе, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Дуван Сапата.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Ола Айна, Валентино Лазаро, Демба Сек, Саша Лукич, Никола Влашич, Кароль Линетти, Коффи Джиджи, Антонио Санабрия.

Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич перешел в «Торино» 11 августа 2022 года из лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.