Милан, Италия, 1 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В случае победы правых партий на выборах в Италии скорость судебных процессов в стране будет радикально увеличена, заявил 1 сентября лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Paz.ca Сильвио Берлускони

Сейчас в Италии средняя продолжительность процесса до вынесения решения первой инстанцией составляет 1200 дней (три с половиной года), что втрое выше, чем в среднем в ЕС.

«Слушания должны идти одно за другим, следующее должно назначаться не через три месяца, а через неделю. Мы имеем право на правосудие в разумные сроки», — сказал Берлускони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.