Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности США проводят обыски в объектах недвижимости, которые, предположительно связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, находящимся под американскими санкциями. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Виктор Вексельберг Aleshru

Сообщается, что утром 1 сентября агенты ФБР были замечены возле квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). По данным американских властей, эти объекты принадлежат Вексельбергу.

Также обыски проводятся в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как считают власти, также принадлежит Вексельбергу.