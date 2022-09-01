Кунашак, Челябинская область, 1 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В Кунашакском районе Челябинской области 1 сентября открыли новую школу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Решение о её создании было принято в 2019 году. В ней будут обучаться более 700 человек с 5 по 11 класс. Все занятия возможно проводить в одну смену. Также здесь имеются современный стадион, два спортивных зала; оборудованные лаборатории по биологии, физике и химии и т.д.

Добавим, также в День знаний новые школы открылись в Миассе и Верхнеуральске.