Вашингтон, 1 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Успеваемость американских третьеклассников за время пандемии коронавируса упала до минимального уровня за последние два десятилетия, сообщает 1 сентября Reuters со ссылкой на анализ контрольных по чтению и математике.

Цитата из к/ф «Пиноккио». Реж. Маттео Гарроне. 2019. Италия, Франция, Великобритания За школьной партой

Национальный центр содействия образованию (NCEA) США сравнил оценки третьеклассников за 2020 и 2022 годы, чтобы определить, какое влияние дистанционное обучение оказало на успеваемость школьников.

Эксперты зафиксировали «одно из самых резких падений успеваемости» с тех пор, как NCEA начал регулярно отслеживать успехи учащихся по чтению и математике в 1970-х годах.

При этом успеваемость по математике сильнее всего упала среди афроамериканцев. Далее идут испаноязычные, а затем — белые школьники. Оценки по чтению снизились равномерно среди трех расовых групп.