Рим, 1 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В случае прекращения поставок газа из России в Италии образуется «дыра в 4 млрд кубометров», заявил 1 сентября глава бизнес-ассоциации Confidustria Карло Бономи.

Rian.com.ua Газовый вентиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

Это будет означать «отключение почти 20% итальянской промышленности», отметил эксперт. По его словам, правительство должно в кратчайшие сроки подготовить план на случай такого развития событий.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.

В 2022 году доля российсокго в общем объеме газа в Италии, по даным властей, сократилась с 40% до 25%. «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.