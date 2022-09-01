Лондон, , 21:27 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» ведет переговоры с туринским «Ювентусом» по аренде 25-летнего опорного полузащитника национальной сборной Швейцарии Дениса Закариа. Об этом 1 сентября сообщает издание The Athletic.

По информации источника, «пенсионеры» арендуют Закариа на один сезон с правом выкупа. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает швейцарского хавбека в 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Денис Закариа сыграл лишь в девяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Ювентус» Закариа выступает с 31 января 2022 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за 8,6 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.