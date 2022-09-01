Энергодар, Бывш. УССР, 1 сентября 2022, 21:39 — REGNUM До Запорожской АЭС экспертам МАГАТЭ было нелегко добраться, сообщил 1 сентября журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС. В результате глава агентства пробыл на станции порядка четырёх часов и уехал.
Его доклада по итогам поездки ждут в СБ ООН. На АЭС остались несколько экспертов для дальнейшей работы.
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Добавим, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС проходил в условиях спецоперации ВС РФ. Станцию охраняют росгвардейцы, однако бандеровские боевики ежедневно атакуют её с противоположного берега.
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