Энергодар, Бывш. УССР, , 21:39 — REGNUM До Запорожской АЭС экспертам МАГАТЭ было нелегко добраться, сообщил 1 сентября журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Рафаэль Гросси «Добраться было сложно, но самое главное, что мы сюда попали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялся визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС. В результате глава агентства пробыл на станции порядка четырёх часов и уехал.

Его доклада по итогам поездки ждут в СБ ООН. На АЭС остались несколько экспертов для дальнейшей работы.

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Добавим, что визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС проходил в условиях спецоперации ВС РФ. Станцию охраняют росгвардейцы, однако бандеровские боевики ежедневно атакуют её с противоположного берега.

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