Первоуральск, Свердловская область, , 06:38 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области нет проблем с продуктами питания. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сыры Александр Комаров © ИА REGNUM

Сливочное масло Александр Комаров © ИА REGNUM

Полки магазинов ломятся от круп разных производителей, от макаронных изделий. Вполне хватает муки, фруктов и овощей, большое разнообразие чая и кофе.

Растительное масло Александр Комаров © ИА REGNUM

В изобилии представлены и молочная продукция, и колбасы, и сыры. Нет проблем и с детским питанием.

Крупы Александр Комаров © ИА REGNUM

Съёмки были сделаны в магазине «Кировский», Первоуральск, Свердловская область, улица Трубников, 52. Изобилие наблюдается и в других магазинах города.

Для животных Александр Комаров © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые западные СМИ заявляют, что в России якобы возник дефицит продуктов питания. Очевидно, что такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью.