Первоуральск, Свердловская область, 2 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области нет проблем с продуктами питания. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Сыры

Александр Комаров ИА REGNUM Сливочное масло

Полки магазинов ломятся от круп разных производителей, от макаронных изделий. Вполне хватает муки, фруктов и овощей, большое разнообразие чая и кофе.

Александр Комаров ИА REGNUM Растительное масло

В изобилии представлены и молочная продукция, и колбасы, и сыры. Нет проблем и с детским питанием.

Александр Комаров ИА REGNUM Крупы

Съёмки были сделаны в магазине «Кировский», Первоуральск, Свердловская область, улица Трубников, 52. Изобилие наблюдается и в других магазинах города.

Александр Комаров ИА REGNUM Для животных

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые западные СМИ заявляют, что в России якобы возник дефицит продуктов питания. Очевидно, что такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью.