Симферополь, , 21:24 — REGNUM Начало пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и Херсоном, а также освобожденной частью Запорожской области пока откладывается вплоть до обеспечения всех мер безопасности. Об этом заявил сегодня, 1 сентября, глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Фото пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

Напомним, что автобусное сообщение между Крымом, Херсоном, Бердянском и Мелитополем было запущено ещё 1 июля. Тогда же должно было быть запущено железнодорожное пассажирское сообщение Джанкой— Мелитополь и Джанкой — Херсон, но было отложено на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

«По пассажирским железнодорожным перевозкам с точки зрения безопасности пока коллеги из Минобороны иФСБдобро не дают. Я согласен, объективно ситуация такова, что есть вопросы на тех участках, где достает вражеская артиллерия…, могут попытаться нанести удар. Пока отложили до установления мер безопасности», — сказал Аксёнов.

В целом, Аксёнов отметил, что автобусный трафик между Крымом Херсоном и освобождённой частью Запорожья сейчас невелик — до 250 человек в сутки. Большинство граждан пользуются личным транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас киевский режим предпринимает попытки наступления на фронте к северу от Крыма. Попытки эти неудачные, однако они представляют угрозу для гражданских.