Москва, 1 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в четверг, 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов и ещё столько же рейсов задержано, в «Домодедово» отменено три рейса и 12 рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено три рейса и ещё три рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.