Тюмень, , 21:19 — REGNUM В Тюмени каждая поездка в общественном транспорте по карте «Мир», которая загружена в смартфон, обойдётся на семь рублей дешевле. Акция стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря, сообщает тюменское отделение Банка России.

Новые автобусы в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Причём на практике владельцы карты «Мир» не смогли получить скидку, так как расплачивались через iPhone.

«Ехала утром на работу, оплатила проезд картой «Мир», но обещанную скидку в семь рублей не получила!» — сообщила тюменка редакции Megatyumen.ru.

В отделении Банка России по Тюменской области изданию пояснили: чтобы воспользоваться скидкой в семь рублей, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию.

Отметим, что проезд в общественном транспорте Тюмени стоит на сегодня 29 рублей. Если пассажир платит картой, безналично, то в этом случае стоимость проезда составляет 28 рублей. До конца 2022 года для тех, кто расплачивается в тюменском общественном транспорте картой «Мир» через смартфон, проезд стоит 22 рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени планово вырастет цена проезда на общественном транспорте