Тюмень, 1 сентября 2022, 21:19 — REGNUM В Тюмени каждая поездка в общественном транспорте по карте «Мир», которая загружена в смартфон, обойдётся на семь рублей дешевле. Акция стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря, сообщает тюменское отделение Банка России.
Причём на практике владельцы карты «Мир» не смогли получить скидку, так как расплачивались через iPhone.
«Ехала утром на работу, оплатила проезд картой «Мир», но обещанную скидку в семь рублей не получила!» — сообщила тюменка редакции Megatyumen.ru.
В отделении Банка России по Тюменской области изданию пояснили: чтобы воспользоваться скидкой в семь рублей, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию.
Отметим, что проезд в общественном транспорте Тюмени стоит на сегодня 29 рублей. Если пассажир платит картой, безналично, то в этом случае стоимость проезда составляет 28 рублей. До конца 2022 года для тех, кто расплачивается в тюменском общественном транспорте картой «Мир» через смартфон, проезд стоит 22 рубля.
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