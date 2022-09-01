Лиссабон, , 21:19 — REGNUM Лиссабонская «Бенфика» арендовала 28-летнего атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии по футболу Юлиана Дракслера. Об этом 1 сентября сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Победа ПСЖ (Франция) Psg.fr

За «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер выступает с 3 января 2017 года после перехода из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро. Действующее соглашение немца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне Юлиан Дракслер из-за травмы колена принял участие лишь в 18 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.