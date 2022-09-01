Саратов, 1 сентября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Магазины в Саратове не страдают от дефицита продуктов питания. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM, посетив 1 сентября один из них по адресу: улица имени Василия Люкшина, дом 5. Поводом для визита стал информационный вброс западных СМИ, которые пытаются уверить свою аудиторию в том, что жители России стали жертвами повсеместного продуктового дефицита.

Георгий Балаков Отдел с молочной продукцией

Как видно из снимков, в саратовских магазинах сохраняется широкий ассортимент всех видов продуктов: макарон, круп, молочных и кисломолочных продуктов, сыров, мяса и мясопродуктов, рыбы, колбасных изделий, а также детского питания.

Не изменился и ассортимент десертов и сладостей. Жителям города также доступный широкий выбор различных торговых марок и сортов печенья, шоколада, конфет и других привычных продуктов к чаю или кофе, разные сорта которых также доступны покупателям.

Не менее богатым остается выбор полуфабрикатов и готовых обедов. На полках магазинов нет никаких проблем с выбором фруктов, овощей, как свежих, так и в заморозке. Никаких проблем нет и с выбором газированных или энергетических напитков, чипсов и снеков. Дефицита не наблюдается ни по одному наименованию обычных для сетевых магазинов товаров.

Между тем, в западных СМИ активно распространяются «свидетельства» о дефиците продовольствия в России из-за якобы действия санкций. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой. Власти западных стран пытаются убедить жителей, что ситуация с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них в России хуже, чем в странах Европейского союза