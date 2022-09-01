Кострома, , 22:34 — REGNUM В магазинах города Костромы дефицита продуктов питания, а также хозяйственных товаров, не наблюдается, что противоречит утверждениям зарубежных средств массовой информации о том, что в России якобы имеет место нехватка продовольствия. В этом лично 1 сентября убедился корреспондент ИА REGNUM.

Чай и кофе. Анна Царькова.©

Молочные продукты. Анна Царькова.©

Так, в Заволжском районе города Костромы в магазинах хватает и овощей, и фруктов, и молочной продукции, и разнообразных мясных и колбасных изделий. Также хватает и бытовой химии, а также — санитарно-гигиенических принадлежностей.

Мясной отдел. Анна Царькова.©

Напомним, в западных средствах массовой информации распространяются «свидетельства» о том, что в России из-за западных санкций якобы возник дефицит продовольствия. Некоторые, особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой.